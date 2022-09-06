село Солодча, Ольховский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019) — Familio

Солодча

Ольховский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Дело о Мишине Петре Семеновиче, крестьянине с. Солодчи Александровской вол. Царицынского у. Саратовской губ., обвинявшемся в оскорблении царской фамилии. 1904–1905 гг. // Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Царицынский уезд
2040Солодча (Казачья Балка), с. каз.при р. Иловле.12060300869860Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Царицынский уезд, Александровская волость
1066. Солодча, село бывшее государственное, при речке Иловле, дворов 313, жителей 2244, церковь православная, школа, 4 лавки, ярмарка в д. Вознесенья и 1-го окт., базар п Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Волгоградская область, Ольховский район
14791Солодчасело49°39,0' с.ш.44°18,0' в.д.M-38-089

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Волгоградская область, Ольховский муниципальный район, Солодчинское сельское поселение
18643444101с Солодчасело

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