деревня Квартяны, Горецкий район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Квартяны

Горецкий район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Чаусский уезд, Горская волость
10Дер. КвартяныпроселкеозереКвортянск. с. о. 41134154Котелевского пр. 7175
34Хут. Квартяны вод. мельницапроселкеозерекр. Квартян. общ. 122Котелевского пр. 7155

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Горецкий район, Паршинский сельсовет
д Квартяны52

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Горецкий район, Паршинский сельсовет
д. Квартяны45

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