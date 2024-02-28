село Морозовка, село Морозовка, Київська область (на 2018) — Familio

Морозовка

Київська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Переяславский уезд
3178Марозовка, д. вл. каз. и казач.при колодце401077246248
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Переяславский уезд, Барышевская волость
692. Морозовка, деревня бывшая государственная и владельческая, при реке Трубеже, дворов 111, жителей 678, питейный дом, 13 ветряных мельниц

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Переяславский уезд, Барышевская волость
13.0Морозовка деревняМорозовское козаков10353945323138117255

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Київська область
А-10534Морозівкаселоцентр сільської радир-н Баришівськийсільрада Морозівська
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