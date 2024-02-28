село Никольское, село Никольское, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область (на 2019) — Familio

Никольское

Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Липецкой области
Чат по генеалогии православного духовенства

Находки

Где упоминается данное место
Посмотреть все находки в Никольской волости

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Раненбургский уезд
2452Никольское (Серебренное), с. вл.при пруде.25478328343Церковь православная 1.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Раненбургский уезд, Никольская волость
924. Никольское (Серебряное), село бывшее владельческое, дворов 117, жителей 642, волостное правление (уездный город в 25 верстах), церковь православная, лавка

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Рязанская губерния, Раненбургский уезд, Никольская волость
село Никольское

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Липецкая область, Чаплыгинский район
78498Никольскоесело53°25'00"39°40'00"N-37-092

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Липецкая область, Чаплыгинский муниципальный район, Сельское поселение Троекуровский сельсовет
42656476106с Никольскоесело
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close