село Скирче, село Скирче, Волинська область (на 2018) — Familio

Скирче

Волинська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Волынская губерния, Луцкий уезд, Чаруковская волость
1192. Скурче, село бывшее государственное и владельческое, дворов 61, жителей 556, церковь православная, костел, школа, питейный дом, 2 водяных мельницы

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Волинська область
А-1281Скірчеселоцентр сільської радир-н Горохівськийсільрада Скірченська
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