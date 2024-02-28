деревня Артемовичи, деревня Артемовичи, Браславский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Артемовичи

Браславский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Дисненский уезд, Богинская волость
Арцимовичи, ок., жит. 201 (100 м. 101 ж.), дес. 214, у. гор. 110 в., вол. пр. 9 в., ст. кв. 43 в., ст. ж. д. Дукшты 47 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Браславский район, Далековский сельсовет
д Артемовичи17

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Браславский район, Далековский сельсовет
д. Артемовичи9
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