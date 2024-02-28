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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по заявлению крестьянина деревни Стрельской Лузянской волости Никольского уезда Котельникова Е. Г. о неправильном освобождении от воинской службы крестьян: Семена И. Показать все
Дело по жалобе товарищества крестьян дер. Стрельской Лузянской волости об отдаче в аренду на 12 сенокосных полян в казенной Шабурской даче. 1900 г. // Гос. архив Вологодс Показать все
Дело по прошению крестьян дер. Стрельской Лузянской волости Котельниковых, Жилина и др. об аренде земли. 1904–1905 гг. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 29. Опись 1 Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
6931Стрельская, д. каз.при рч. Стрелке.26915783038Показать скан
Список населённых мест Вологодской губернии 1881 года
Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Стрельская23131
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
30279Стрельскаядеревня59°28'47°46'O-38-024
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
33629435101д Стрельскаядеревня