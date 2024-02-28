деревня Стрельская, деревня Стрельская, Опаринский муниципальный район, Кировская область (на 2019) — Familio

Стрельская

Опаринский муниципальный район, Кировская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Кировской области

Находки

Где упоминается данное место
Посмотреть все находки в Лузянской волости
Дело по заявлению крестьянина деревни Стрельской Лузянской волости Никольского уезда Котельникова Е. Г. о неправильном освобождении от воинской службы крестьян: Семена И. Показать все
Дело по жалобе товарищества крестьян дер. Стрельской Лузянской волости об отдаче в аренду на 12 сенокосных полян в казенной Шабурской даче. 1900 г. // Гос. архив Вологодс Показать все
Дело по прошению крестьян дер. Стрельской Лузянской волости Котельниковых, Жилина и др. об аренде земли. 1904–1905 гг. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 29. Опись 1 Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Никольский уезд
6931Стрельская, д. каз.при рч. Стрелке.26915783038
Показать скан

Список населённых мест Вологодской губернии 1881 года

Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Никольский уезд, Лузянская волость
Стрельская23131

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Кировская область, Опаринский район
30279Стрельскаядеревня59°28'47°46'O-38-024

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Кировская область, Опаринский муниципальный район, Стрельское сельское поселение
33629435101д Стрельскаядеревня
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close