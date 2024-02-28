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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по жалобе крестьянки дер. Пески Нефедовской волости Чекмаревой ни изъятие у нее обществом земли. 1899–1900 гг. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 29. Опись 1. Д Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
359Пески (Антоново), с. каз.при р. Кий и оз. Кубенском.8456102026Церковь православная 1.Показать скан
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
6044ПескиНефедовское.Антоньевскийбывшие государственные805103529
Список населенных мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Антоново162810деревняРусские33373976
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Антониевский 3374погостЗимнее: 7 км. Летнее: —.Зимнее: 61 км. Летнее: —.Зимнее: 90 км. Летнее: —.55
Пески 3412деревняЗимнее: 6 км. Летнее: —.Зимнее: 60 км. Летнее: —.Зимнее: 89 км. Летнее: —.1919
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
243401Пескидеревня59°48'с.ш.39°05'в.д.O-37-007
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19620454626д Пескидеревня