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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1511Мохначево, с. каз.при рч. Северном Донце.2525145254185Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
315. Мохнач, село бывшее государственное, при речке Сев. Донце, дворов 186, жителей 730, церковь православная, лавка
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-23921Мохначселор-н Зміївськийсільрада Скрипаївська