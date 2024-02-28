село Шатой, село Шатой, Шатойский муниципальный район, Чеченская Республика (на 2019) — Familio

Шатой

Шатойский муниципальный район, Чеченская Республика (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Терской области по сведениям 1874 года

Название населённых местПоложениеЧисло домовМужчинЖенщинНародностьВероисповеданиеЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Города
2Шатой, слобода.на правом берегу Аргуна.415638Местопребывание полицейского управления Аргунского округа и пристава 1-го участка. Местная команда. Лавок 18.
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Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Терская область, Грозненский округ, Шатой селение
сел. Шатой

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Чеченская Республика, Шатойский район
128856Шатойсело42°53'45°42'K-38-044

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Чеченская Республика, Шатойский муниципальный район, Шатойское сельское поселение
96628422101с Шатойсело
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