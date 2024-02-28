село Старая Лешня, село Старая Лешня, Волинська область (на 2018) — Familio

Старая Лешня

Волинська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Волынская губерния, Владимирский уезд, Заболотецкая волость
217. Лишня, село бывшее владельческое, дворов 30, жителей 325, церковь православная, питейный дом

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Волинська область
А-2894Стара Лішняселоцентр сільської радир-н Іваничівськийсільрада Старолішнянська
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