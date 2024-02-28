деревня Большое Буяново, деревня Большое Буяново, Шемуршинский район, Чувашская Республика (на 2018) — Familio

Большое Буяново

Шемуршинский район, Чувашская Республика (на 2018)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Буинский уезд
577Большое Буяново, д. удел.на л. б. оврага Вачага.462150160179
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Список населённых мест Симбирской губернии 1913 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаДворовМужчинЖенщин
Симбирская губерния, Буинский уезд, Шемуршинская волость
479Большое Буяново (Вазаны), дер., при рч. Вазане; н. ч.8240130410400

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Чувашская Республика, Шемуршинский район
120676Большое Буяноводеревня54°54'с.ш.47°37'в.д.N-38-048
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