деревня Овсяниково, деревня Овсяниково, Ильинский муниципальный район, Ивановская область (на 2019) — Familio

Овсяниково

Ильинский муниципальный район, Ивановская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ивановской области

Находки

Где упоминается данное место
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Дело по обвинению крестьян Ивашевской волости деревни Овсянниково в количестве 30 человек по 29 ст. Устава о наказаниях. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Ф Показать все
Дело по ходатайству крестьянина Ивашевской волости села Овсяникова Я. И. Степанова об удостоверении прав на 1 душевой надел земли. // Гос. архив Ярославской области в г. Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Ростовский уезд
7211Овсяниково, д. вл.при колодцах.4732165155
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Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Ростовский уезд, Ивашевская волость
д. ОвсяниковоV. Чанниковское общество291725Ивашевский приход Копырский приход
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ивановская область, Ильинский район
350777Овсяниководеревня57°01'39°54'O-37-104

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ивановская область, Ильинский муниципальный район, Ивашевское сельское поселение
24609416186д Овсяниководеревня
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