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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по обвинению крестьян Ивашевской волости деревни Овсянниково в количестве 30 человек по 29 ст. Устава о наказаниях. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Ф Показать все
Дело по ходатайству крестьянина Ивашевской волости села Овсяникова Я. И. Степанова об удостоверении прав на 1 душевой надел земли. // Гос. архив Ярославской области в г. Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
7211Овсяниково, д. вл.при колодцах.4732165155Показать скан
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. ОвсяниковоV. Чанниковское общество291725—Ивашевский приход Копырский приходПоказать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
350777Овсяниководеревня57°01'39°54'O-37-104
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
24609416186д Овсяниководеревня