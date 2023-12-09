деревня Скребенец, Глубокский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Скребенец

Глубокский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Дисненский уезд, Плисская волость
Скребенец, б. кор. (Иселенки), жит. 6 (4 м. 2 ж.), дес. 20, у. гор. 58 в., вол. пр. 8 в., ст. кв. 15 в., ст. ж. д. Свила 2 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Глубокский район, Подсвильский поссовет
д Скребенец24

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Глубокский район, Подсвильский сельсовет
д. Скребенец14

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