деревня Узборье, Минский район, Минская область (на 2021) — Familio

Узборье

Минский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Минский уезд, Острошицко-Городецкая волость
Узборье, деревня9515124242
Узборье, фольварок101124242

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Минский район, Острошицко-Городокский сельсовет
д Узборье5

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Минский район, Острошицко-Городокский сельсовет
д. Узборье9

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