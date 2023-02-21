деревня Нижнее Поселье, деревня Нижнее Поселье, Карагайский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Нижнее Поселье

Карагайский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Пермского края

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Соликамский уезд, Верх-Язвинская волость
55) дер. Нижнее Поселье (Вапята), на р. Язве, зем. шк.Рубцевское общество113139Бывшие государственныеПравославныеРусские2238

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Карагайский район
723822Нижнее Посельедеревня58°33'00"54°46'00"O-40-050

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Карагайский муниципальный район, Обвинское сельское поселение
57622425141д Нижнее Посельедеревня
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