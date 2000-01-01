деревня Новоселки, Болховский уезд, Орловская губерния (на 1927) — Familio

Новоселки

Болховский уезд, Орловская губерния (на 1927)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Орловской области

Список населённых мест Калужской губернии 1914 года

НазваниеМужчинЖенщинОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Козельский уезд, Бетовская волость
Новоселки, д.7977146755

Список населённых мест Орловской губернии 1927 года

№ по волостямНазваниеТипСельсоветБлижайший водоемХозяйствМужчинЖенщинВсегоОт уездного города км.От волостного правления км.От сельсовета км.От ж/д станцииОт ближайшей почты или телеграфаПредприятий на 1 января 1927 года
Орловская губерния, Болховский уезд, Красниковская волость
28398НовоселкидеревняГородковскийВсего: 31. Крестьянского типа: 31.939418721.313.88.5Хотынец, М.-Б.-Б. ж. д. : 42,7 км.п. а. Красниково: 13,8 км.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.