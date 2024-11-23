агрогородок Копти, Витебский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Копти

Витебский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходКому земля принадлежитДворов
Витебский уезд, Селютская волость
44Коптянское 10 домохозяйствтовариществоЛоссосинка, рекаКобыльницкого, православногокрестьянам деревни Копти, прав.-
53КоптидеревняЛоссосинка, рекаКобыльницкого, православногоЛоссосинскому сельскому обществу11

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Витебский район, Октябрьский сельсовет
д Копти1065

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Витебский район, Октябрьский сельсовет
аг. Копти212

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