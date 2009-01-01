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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Могилевская губерния, Могилевский уезд
Им. Шепелевицкое6Ек. Шанявская88825316
Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
19Мест. Шепелевичитрактеруч. ОсливкеШепелевич. с. об. 131447444Шепелевичск. п. 55—
37Им. Шепелевичитрактер. ОсливкеВ. А. Станевичу, прав. ———Шепелевичск. пр. 56—
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Шепелевичи360
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Шепелевичи162