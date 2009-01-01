деревня Шепелевичи, Круглянский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Шепелевичи

Круглянский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Беларуси

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Могилевская губерния, Могилевский уезд
Им. Шепелевицкое6Ек. Шанявская88825316

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Могилевский уезд, Тетеринская волость
19Мест. Шепелевичитрактеруч. ОсливкеШепелевич. с. об. 131447444Шепелевичск. п. 55
37Им. Шепелевичитрактер. ОсливкеВ. А. Станевичу, прав. Шепелевичск. пр. 56

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Круглянский район, Шепелевичский сельсовет
д Шепелевичи360

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Круглянский район, Тетеринский сельсовет
д. Шепелевичи162

Мы используем куки для улучшения работы сайта.