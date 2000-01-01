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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
455Цареводар (Дермендери 1-я, *Улькон-Сосыктогун), колон. болгарск. вед. попечит. комит.при рч. Кара-Курсаке.7563109332318Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
201. Цареводаровка (Улькон-Сасик-Тугун), колония, при речке Карсаке, дворов 167, жителей 1089, волостное правление (уездный город ), церковь православная, 3 лавки, 2 ярма Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
колония Цареводаровка29268088152303632758471217452
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-9504Ботієвеселоцентр сільської ОТГр-н ПриазовськийБотіївська сільська об'єднана територіальна громада