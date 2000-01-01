село Ботиево — Familio

Ботиево

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Таврическая губерния, Бердянский уезд
455Цареводар (Дермендери 1-я, *Улькон-Сосыктогун), колон. болгарск. вед. попечит. комит.при рч. Кара-Курсаке.7563109332318Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Таврическая губерния, Бердянский уезд, Цареводаровская волость
201. Цареводаровка (Улькон-Сасик-Тугун), колония, при речке Карсаке, дворов 167, жителей 1089, волостное правление (уездный город ), церковь православная, 3 лавки, 2 ярма Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Таврическая губерния, Бердянский уезд, Цареводаровская волость
колония Цареводаровка29268088152303632758471217452

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Запорізька область
А-9504Ботієвеселоцентр сільської ОТГр-н ПриазовськийБотіївська сільська об'єднана територіальна громада

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