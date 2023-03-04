деревня Горки 2, Миорский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Горки 2

Миорский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Дисненский уезд, Николаевская волость
Горки, ф. (Ковалевского), р. Дисенка, жит. 6 (4 м. 2 ж.), дес. 51, у. гор. 4 в., вол. пр. 4 в., ст. кв. 4 в., ст. ж. д. Борковичи 17 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Миорский район, Николаевский сельсовет
д Горки 2103

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Миорский район, Николаёвский сельсовет
д. Горки 232

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