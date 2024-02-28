деревня Саввинские Выселки, деревня Саввинские Выселки, Торбеевский муниципальный район, Республика Мордовия (на 2019) — Familio

Саввинские Выселки

Торбеевский муниципальный район, Республика Мордовия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Республики Мордовии

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Тамбовская губерния, Спасский уезд
С. Савва. Д. Выселок из Саввы2Чеченская139845

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Мордовия, Торбеевский район
85238Саввинские Выселкидеревня54°06'43°01'N-38-063

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Мордовия, Торбеевский муниципальный район, Салазгорьское сельское поселение
89654465106д Саввинские Выселкидеревня
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