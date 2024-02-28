деревня Берзауне, деревня Берзауне, Bērzaunes pagasts, Madonas novads (на 2021) — Familio

Берзауне

Bērzaunes pagasts, Madonas novads (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Реестр населенных пунктов Латвии 2021 года

NosaukumsKodsVeidsStatus
Madonas novads, Bērzaunes pagasts
Bērzaune100159211ciemsEKS
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