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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Находки
Где упоминается данное место
Дело о выдаче крестьянам Ростовского уезда, Ивашевской волости, деревни Кузяево денежной ссуды на покупку земли. 1891 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 485. Опис Показать все
По жалобе гр. д. Кузяево Ивашевской вол. Петра Ивановича Метелкина об усадебной земле. 1923 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд Р-161. Опись 2. Дело 2 Показать все
По жалобе гр. д. Кузяево Ивашевской вол. Александра Архиповича Захарова о земле. 1923 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд Р-161. Опись 2. Дело 232.
По жалобе гр. д. Кузяево Ивашевской вол. Ал-дра Федоровича Сипягина, Платона Алексеевича и Павла Ивановича Советовых о земле. 1923 г. // Гос. архив Ярославской области в Показать все
По жалобе гр. Ивашевской вол. д. Кузяево Метелкина Михаила Петровича о покосной земле. 1922–1923 гг. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд Р-161. Опись 2. Показать все
Дело по иску Ростовской уездной земской управы к крестьянину деревни Кузяево Ивашевской волости Николаю Васильевичу Веренину о взыскании денег. 1911 г. // Гос. архив Ярос Показать все
Переписка о признании хозяйства гражданина дер. Кузяево, Ивашевской волости Е. И. Веренина интенсивным. 1921–1928 гг. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд Показать все
Переписка о признании хозяйства гражданина дер. Кузяево, Ивашевской волости Ф. Д. Веренина интенсивным. 1921–1928 гг. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд Показать все
Переписка о признании хозяйства гражданина дер. Кузяева, Ивашевской волости В. И. Нечаева интенсивным. 1921–1928 гг. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд Показать все
Переписка о признании хозяйства гражданина дер. Кузяево, Ивашевской волости П. И. Советова интенсивным. 1921–1928 гг. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд Показать все
Дело об отводе места под дом гражданину дер. Кузяево, Ивашевской волости Ф. Д. Веренину. 1921–1922 гг. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд Р-161. Опись 1 Показать все
Дело о переделе земли граждан дер. Кузяево, Ивашевской волости. 1921 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд Р-161. Опись 1. Дело 1037.
Дело по жалобе гражданина дер. Кузяево Ивашевской волости Н. А. Веренина на постановление волземотдела об усадебных участках. 1922–1923 гг. // Гос. архив Ярославской обла Показать все
Дело о возвращении подворного участка гражданину дер. Кузяево Ивашевской волости П. И. Метелкину. 1922 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд Р-161. Опис Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
7226Кузяево, д. вл.при колодцах.4934195770Показать скан
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. КузяевоV. Чанниковское общество271626—Копырский приходПоказать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
588538Кузяеводеревня56°59'39°56'O-37-116
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
24609416166д Кузяеводеревня