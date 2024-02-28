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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о непринятии в общество арестантки Корешковой Текусии Яковлевны, из крестьян д. Макарово Осецкой вол. Любимского у. 1897 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 1 Показать все
Дело о предоставлении солдатке Анне Мироновой права пользования землей по дер. Макарово Осецкой волости Любимского уезда. 1888–1891 гг. // Гос. архив Ярославской области. Показать все
Дело о зачете денег крестьянке дер. Макарово Осецкой волости Любимского уезда Анне Мироновой, внесенных в уплату капитального долга по выкупной ссуде. 1889–1890 гг. // Го Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2597Макарово, д. вл.при р. Лукине.2929122847Показать скан
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. МакаровоII. Власуновское общество1189—Троицкий на Болоте приходПоказать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
384630Макароводеревня58°07'с.ш.40°41'в.д.O-37-070
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
78618433381д Макароводеревня