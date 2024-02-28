деревня Макарово, деревня Макарово, Любимский муниципальный район, Ярославская область (на 2019) — Familio

Макарово

Любимский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Ярославской области

Находки

Где упоминается данное место
Посмотреть все находки в Осецкой волости
Дело о непринятии в общество арестантки Корешковой Текусии Яковлевны, из крестьян д. Макарово Осецкой вол. Любимского у. 1897 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 1 Показать все
Дело о предоставлении солдатке Анне Мироновой права пользования землей по дер. Макарово Осецкой волости Любимского уезда. 1888–1891 гг. // Гос. архив Ярославской области. Показать все
Дело о зачете денег крестьянке дер. Макарово Осецкой волости Любимского уезда Анне Мироновой, внесенных в уплату капитального долга по выкупной ссуде. 1889–1890 гг. // Го Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Любимский уезд
2597Макарово, д. вл.при р. Лукине.2929122847
Показать скан

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Любимский уезд, Осецкая волость
д. МакаровоII. Власуновское общество1189Троицкий на Болоте приход
Показать скан

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Любимский район
384630Макароводеревня58°07'с.ш.40°41'в.д.O-37-070

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ярославская область, Любимский муниципальный район, Осецкое сельское поселение
78618433381д Макароводеревня
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close