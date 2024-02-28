деревня Буда Казимировская, деревня Буда Казимировская, Мозырский район, Гомельская область (на 2021) — Familio

Буда Казимировская

Мозырский район, Гомельская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Мозырский уезд, Слободо-Скрыгаловская волость
Буда Казимировская, хутор1261514443212
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Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гомельская область, Мозырский район, Слободской сельсовет
д Буда Казимировская12

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гомельская область, Мозырский район, Слободской сельсовет
д. Буда Казимировская11
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