населённый пункт Боратынец Ляцки, Александровская волость, Бельский уезд (на 1905) — Familio

Боратынец Ляцки

Александровская волость, Бельский уезд (на 1905)

Статус
жилой
Тип
населённый пункт
Варианты названий
Boratyniec Lacki
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Гродненской губернии 1905 года

Название населённой местностиРод населённой местностиЧисло жителейУчасток земского начальникаСтанВёрст от уездного городаВёрст от железнодорожной станцииПочтовый адрес
Бельский уезд, Александровская волость
Баратынец-ЛяцкийДеревня140444138Семятичи

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