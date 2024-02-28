деревня Гаврилова Гора, деревня Гаврилова Гора, Струго-Красненский муниципальный район, Псковская область (на 2019) — Familio

Гаврилова Гора

Струго-Красненский муниципальный район, Псковская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Псковской области

Находки

Где упоминается данное место
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О перечислении крестьянина д. Гаврилова Гора, Узьминской волости, Гдовского уезда, В. Иванова в д. Кочегощи. 1892 г. // Центральный государственный исторический архив Сан Показать все
По жалобе крестьянина д. Гаврилова Гора, Узьминской волости, Гдовского уезда, П. Анисимова на неполучение им полной страховой премии. 1896–1897 гг. // Центральный государ Показать все
О наделении казенной землей крестьян д. Гаврилова Гора Узьминской волости Гдовского уезда П. Тигазина и И. Генеса. 1898–1902 гг. // Центральный государственный историческ Показать все
О наделении казенной землею крестьян д. Гаврилова Гора Узьминской волости Гдовского уезда Я. Виленсона, Я. Сареба и лужского мещанина П. Хани, переселившихся в Уфимскую г Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Гдовский уезд
1590Финева Гора (Гаврилова Гора), д. вл.при колодце.822310304
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Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Гдовский уезд, Узьминская волость
Гаврилова Гора д.852 стан52105 участок49почтовое отделение Симанский Лог.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Псковская область, Струго-Красненский район
422535Гаврилова Горадеревня58°21'с.ш.28°42'в.д.O-35-058

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Псковская область, Струго-Красненский муниципальный район, Сельское поселение Марьинская волость
58656421131д Гаврилова Горадеревня
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