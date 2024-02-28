село Морозов, село Морозов, Хмельницька область (на 2018) — Familio

Морозов

Хмельницька область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Подольская губерния, Ушицкий уезд, Солобковецкая волость
1434. Морозов, деревня бывшая владельческая, при речке Ушке, дворов 141, жителей 650, чсвн. пр. и ктлч., питейный дом, водяная мельница

Список населённых мест Подольской губернии 1905 года

НазваниеДворовЧисло жителейВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Ушицкий уезд, Солобковецкая волость
Морозов21010052015

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Хмельницька область
А-26086Морозівселор-н ДунаєвецькийДунаєвецька селищна об'єднана територіальна громада
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