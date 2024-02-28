посёлок Ермаки, посёлок Ермаки, Тулунский муниципальный район, Иркутская область (на 2019) — Familio

Ермаки

Тулунский муниципальный район, Иркутская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Волости и населённые места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Иркутская губерния, Нижнеудинский округ, Тулуновская волость
138Ермаковская д.крестьяне и поселенцы143

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Иркутская область, Тулунский район
348904Ермакипосёлок54°38'100°39'N-47-058

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Иркутская область, Тулунский муниципальный район, Афанасьевское сельское поселение
25638440106п Ермакипоселок
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