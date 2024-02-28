деревня Локтевая, деревня Локтевая, Раменский муниципальный район, Московская область (на 2019) — Familio

Локтевая

Раменский муниципальный район, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Бронницкий уезд, Вохринская волость
Дер. Локтевая88846

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, Раменский район
40362Локтеваядеревня55°25'с.ш.38°23'в.д.N-37-017

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Раменский муниципальный район, Рыболовское сельское поселение
46648470151д Локтеваядеревня
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