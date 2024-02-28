деревня Нылоб, деревня Нылоб, Чердынский уезд, Пермская губерния (на 1909) — Familio

Нылоб

Чердынский уезд, Пермская губерния (на 1909)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Пермского края

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Чердынский уезд
8725Нылоб, дер.при рч. безымянной.1107041612
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Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Чердынский уезд, Урольская волость
25) дер. Нылоб, при колодц., распл.Бажупольское общество144749Бывшие государственныеПравославныеРусские10819
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