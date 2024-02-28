село Павлополь, село Павлополь — Familio

Павлополь

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Донского войска область, Таганрогский округ, Павлопольская волость
слобода Павлополь

Список населённых мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
Таганрогский округ, Павлопольская волость
3273Павлополь сл., Павлопольской волости, при реке Калмиусе107866452443Волостное и сельское правление, 1 церковь, церковно-приходская школа, 7 ветр. мел.20090

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Донецька область
А-6122Павлопільселоцентр сільської радир-н Волноваськийсільрада Павлопільська
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