село Филимоново, село Филимоново, Ростовский муниципальный район, Ярославская область (на 2019) — Familio

Филимоново

Ростовский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Ростовский уезд
7782Филимоново (Горяиново), с. вл. Московск. Попечит. Комит.при р. Саре.383839126140Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Ярославская губерния, Ростовский уезд, Новоселко-Пеньковская волость
371. Филимоново, село бывшее владельческое, при речке Саре, дворов 34, жителей 187, церковь православная, лавка, ярмарка 18-го июня.

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Ростовский уезд, Новоселко-Пеньковская волость
с. Филимоново IV. Медведевское общество591638Филимоновский, Ново-Пеньковской волости приход
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Ростовский район
387941Филимоновосело57°01'с.ш.38°54'в.д.O-37-102

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ярославская область, Ростовский муниципальный район, Петровское сельское поселение
78637441866с Филимоновосело
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