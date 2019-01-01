деревня Усть-Саварово, деревня Усть-Саварово, Октябрьский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Усть-Саварово

Октябрьский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Красноуфимский уезд
3132Усть-Саварова, дер.при рч. Сарсе.67110285641

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Красноуфимский уезд, Петропавловская волость
17) д. Усть-Саварова (Корняж), на р. СарсеУст-Саваровское общество62144164Бывшие государственныеМагометанеТатары7515

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Октябрьский район
348330Усть-Савароводеревня56°13'00"57°07'00"O-40-139

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Октябрьский муниципальный район, Русско-Сарсинское сельское поселение
57636443126д Усть-Савароводеревня
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