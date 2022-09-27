деревня Богородицкая, деревня Богородицкая, Черно-Посельская волость, Шацкий уезд (на 1911) — Familio

Богородицкая

Черно-Посельская волость, Шацкий уезд (на 1911)

Статус
не существует
Тип
деревня
Варианты названий
Богородская, Кулички
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Шацкий уезд
3188Богородская, д. вл.при рч. Кермисе.382434128115

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Тамбовская губерния, Шацкий уезд
С. Сюпа. Д. Печины, Боголюбовка, Спасское и Богородское30Петр. Ив. Трубецкой133013337

Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Шацкий уезд, Черно-Посельская волость
деревня Богородицкая«Ново Томниковская» поч.-телег. контора3822
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