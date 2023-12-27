станица Старопавловская, станица Старопавловская, Кировский, Ставропольский край (на 2019) — Familio

Старопавловская

Кировский, Ставропольский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
станица
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ставропольского края

Список населённых мест Терской области по сведениям 1874 года

Название населённых местПоложениеЧисло домовМужчинЖенщинНародностьВероисповеданиеЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пятигорский округ
805Павловская, кзч. ст.на лев. берегу р. Малки.200817677русскиеправославныеПравославная церковь. Школа для мальчиков.

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Терская область, Пятигорский отдел, Старопавловская станица
станица Старопавловская

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ставропольский край, Кировский район
88826Старопавловскаястаница43°51'43°39'K-38-004

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ставропольский край, Кировский
7716000206ст-ца Старопавловская#Н/Д
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