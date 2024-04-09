село Черная Падина, Ершовский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Черная Падина

Ершовский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Ново-Троицкая волость
1142. Черная Падина, деревня бывшая государственная, при реке М. Узене, дворов 46, жителей 380, молитвенный дом, школа

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Новоузенский уезд, Краснянская волость
Д. Черная Падина. Польск. перес. Литов. и поляки. Катол.514330015077289269275

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Ершовский район
44715Черная Падинасело51°01'с.ш.47°52'в.д.M-38-036

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Ершовский муниципальный район, Перекопновское сельское поселение
63617467126с Черная Падинасело

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