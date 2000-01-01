село Шабаловка, село Шабаловка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019) — Familio

Шабаловка

Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Бузулукский уезд
1225Шебаловка, д. каз.при рч. Тананыке.7060155675674

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Бузулукский уезд, Покровско-Тананыкская волость
777. Шебаловка, деревня бывшая государственная, при речке Тананыке, дворов 193, жителей 1597, 12 ветряных мельниц

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Бузулукский уезд, Покровско-Тананынская волость
Д. Шабаловка. Б. госуд. Рус. Прав.367116065126310361141

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Оренбургская область, Курманаевский район
72691Шабаловкасело52°20'с.ш.51°32'в.д.N-39-128

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Оренбургская область, Курманаевский муниципальный район, Сельское поселение Покровский сельсовет
53625449106с Шабаловкасело
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