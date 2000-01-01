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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
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• Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1225Шебаловка, д. каз.при рч. Тананыке.7060155675674
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
777. Шебаловка, деревня бывшая государственная, при речке Тананыке, дворов 193, жителей 1597, 12 ветряных мельниц
Список населённых мест Самарской губернии 1910 года
НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Д. Шабаловка. Б. госуд. Рус. Прав.3671—16065126310361141
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
72691Шабаловкасело52°20'с.ш.51°32'в.д.N-39-128
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
53625449106с Шабаловкасело