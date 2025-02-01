село Березники, Житомирська область (на 2018) — Familio

Березники

Житомирська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Волынской губернии 1906 года

НазваниеДворовСтанНаселениеУчасток мирового посредникаУчасток мирового судьиУчасток судебного следователяВерст до уездного городаВерст до волостного правления
Новоградволынский уезд, Городницкая волость
Березники д.11426592214114
Березники к.13226942214115

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Житомирська область
А-6810Березникиселоцентр сільської радир-н Ємільчинськийсільрада Березниківська

Мы используем куки для улучшения работы сайта.