село Едрово, Валдайский муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Едрово

Валдайский муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Валдайский уезд, Едровская волость
392. Едрово, село бывшее государственное, при озере Едрове, дворов 295, жителей 1423, волостное правление (уездный город в 22 верстах), 2 церкви православные шк., 7 лавок Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Новгородская губерния, Валдайский уезд, Едровская волость
село Едрово76216789125351651184331942

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Валдайский уезд, Едровская волость
3Едрово (с.)2-го стана, 1-го зем. уч.Едровского344308608581118922++земледелиеозеро Едровское река Едерка.Церковь, школа, волостное правление, почтовая станция, земская конная станция, пчт. от., фельдшерский пункт, хлебо-запасный магазин, 8 лав., 6 чайн., 2 постоялых двора, в Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Валдайский район
59872Едровосело57°55'00"33°37'00"O-36-080

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Валдайский муниципальный район, Едровское сельское поселение
49608410101с Едровосело

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