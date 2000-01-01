село Якимово, село Якимово, Нельшинская волость, Суздальский уезд (на 1905) — Familio

Якимово

Нельшинская волость, Суздальский уезд (на 1905)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Суздальский уезд
5269Якимово, с. вл.при рч. Сахтыше.401573334Церковь православная 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Владимирская губерния, Суздальский уезд
С. Якимово. Д. Окулово, Давыдово, Вихириха, Есипово, Хмельники2Евг. Ник. Теглева1871354

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Владимирская губерния, Суздальский уезд, Нельшинская волость
578. Якимово., село бывшее владельческое, при речке Койке, дворов 7, жителей 42, церковь православная

Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Суздальский уезд, Нельшинская волость
6277Якимово село42670405
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