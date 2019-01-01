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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
112Архангельская (Суходем), д. каз.при рч. Еланге.145593398396
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
171. Архангельская (Суходема), деревня бывшая государственная, при речке Елане, дворов 113, жителей 985, часовня, 2 салотоп. з.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
72290Новоархангельскоесело52°55'с.ш.54°52'в.д.N-40-110
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Оренбургская область, Шарлыкский муниципальный район, Сельское поселение Новоархангельский сельсовет
53656419101с Новоархангельскоесело