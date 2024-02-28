деревня Матала, деревня Матала, Аскинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Матала

Аскинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Бирский уезд, Кубиязовская волость
20Матала, д. на прос. дор., зем. шк., х.-з. маг., бак. лав.124452149162Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Аскинский район
522743Маталадеревня56°03'00"56°47'00"O-40-138

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Аскинский муниципальный район, Сельское поселение Кубиязовский сельсовет
80604428111д Маталадеревня
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