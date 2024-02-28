деревня Семеново, деревня Семеново, Сиговская волость, Осташковский уезд (на 1915) — Familio

Семеново

Сиговская волость, Осташковский уезд (на 1915)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тверская губерния, Осташковский уезд
8796Семеново, д. вл.при оз. Сиге.213052517
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тверская губерния, Осташковский уезд, Сиговская волость
1000. Новое Семеново (Химово), деревня бывшая владельческая, при озере Сиге, дворов 11, жителей 55, волостное правление (уездный город в 12 верстах). Вь ½ версты — церков Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Тверская губерния, Осташковский уезд, Сиговская волость
деревня Семенова

Список населённых мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Осташковский уезд, Сиговская волость
18Ново-Семеново18¾
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