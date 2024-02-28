посёлок городского типа Красятичи, посёлок городского типа Красятичи, Київська область (на 2018) — Familio

Красятичи

Київська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Киевская губерния, Радомысльский уезд, Красятичская волость
874. Красятичи (Кресятичи), село бывшее владельческое, дворов 68, жителей 460, волостное правление (уездный город в 88 верстах), церковь православная, школа. В 6 верстах Показать все

Список населённых мест Киевской губернии 1900 года

Наименование населённых пунктов
Радомысльский уезд, Красятичская волость
Красятичи село.

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Киевская губерния, Радомысльский уезд, Красятичская волость
село Красятин

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Київська область
А-11404Красятичіселище міського типуцентр селищної ради, центр районур-н Поліськийселищна рада Красятицька
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