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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Дарья МандурИзучение фамильных линий, краеведение и совместные закупки архивных материалов
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3336Мятусово, с.при р. Свири.1052550140166Чудь и рус. 140—166. Церквей православных 2. Часовня православная. Волостное правление.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
578. Мятусово, селение бывшее государственное, при реке Свири, дворов 85, жителей 465, волостное правление (уездный город в 98 верстах), церковь православная, 2 часовни, Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Мятусово
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
25148Мятусоводеревня60°59'34°26'P-36-117
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
41636101126д Мятусоводеревня