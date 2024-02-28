деревня Мятусово, деревня Мятусово, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019) — Familio

Мятусово

Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Санкт-Петербурга и Ленобласти
Чат по генеалогии православного духовенства

Находки

Где упоминается данное место
Посмотреть все находки в Мятусовской волости

Справочник краеведов, исследователей и реконструкторов

ПользовательСфера интересовСообществоМатериалы
Дарья МандурИзучение фамильных линий, краеведение и совместные закупки архивных материалов

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Олонецкая губерния, Олонецкий уезд
3336Мятусово, с.при р. Свири.1052550140166Чудь и рус. 140—166. Церквей православных 2. Часовня православная. Волостное правление.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Олонецкая губерния, Олонецкий уезд, Мятусовская волость
578. Мятусово, селение бывшее государственное, при реке Свири, дворов 85, жителей 465, волостное правление (уездный город в 98 верстах), церковь православная, 2 часовни, Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Олонецкая губерния, Олонецкий уезд, Мятусовская волость
село Мятусово

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район
25148Мятусоводеревня60°59'34°26'P-36-117

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорожское городское поселение
41636101126д Мятусоводеревня
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close