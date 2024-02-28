село Шестаево, село Шестаево, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Шестаево

Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Белебеевский уезд , Казангуловская волость
76Шестаева, д. при руч. Карагай-Удряк 8126248582Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Давлекановский район
519815Шестаевосело54°24'00"54°55'00"N-40-050

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Давлекановский муниципальный район, Сельское поселение Шестаевский сельсовет
80622449101с Шестаевосело
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