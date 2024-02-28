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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3032Большой Пролом, с. каз. и вл.при пруде и колодцах.8837187192Церквей православных 2. Заводов 3: картофельно-мукодельных 2 и камедный 1. Фабрика шатского кофе.Показать скан
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Тамбовская губерния, Шацкий уезд
С. Большой Пролом. Д. Шевырляй, Успеновка и Новая59Агр. Дм. Волконская58738110
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1195. Б. Пролом, село бывшее государственное, при речке Гусянке, дворов 116, жителей 721, волостное правление (уездный город в 7 верстах), церковь православная
Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года
Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
село Большой-Пролом«Шацкая» п.-т. кон.88
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Больш. Екатериновка
село Больш. Пролом
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
1299Большой Проломсело54°06'с.ш.41°40'в.д.N-37-072
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61656406126с Большой Проломсело