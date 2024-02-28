село Большой Пролом, село Большой Пролом, Шацкий муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Большой Пролом

Шацкий муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Рязанской области
Чат по генеалогии православного духовенства

Находки

Где упоминается данное место
Посмотреть все находки в Больше-Проломской волости

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Шацкий уезд
3032Большой Пролом, с. каз. и вл.при пруде и колодцах.8837187192Церквей православных 2. Заводов 3: картофельно-мукодельных 2 и камедный 1. Фабрика шатского кофе.
Показать скан

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Тамбовская губерния, Шацкий уезд
С. Большой Пролом. Д. Шевырляй, Успеновка и Новая59Агр. Дм. Волконская58738110

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Шацкий уезд, Больше-Проломская волость
1195. Б. Пролом, село бывшее государственное, при речке Гусянке, дворов 116, жителей 721, волостное правление (уездный город в 7 верстах), церковь православная

Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Шацкий уезд, Больше-Проломская волость
село Большой-Пролом«Шацкая» п.-т. кон.88

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Тамбовская губерния, Шацкий уезд, Больше-Екатериновская волость
село Больш. Екатериновка
Шацкий уезд, Больше-Проломская волость
село Больш. Пролом

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Шацкий район
1299Большой Проломсело54°06'с.ш.41°40'в.д.N-37-072

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Шацкий муниципальный район, Агишевское сельское поселение
61656406126с Большой Проломсело
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close