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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
56Эксталь (Троицкое), с. вл.при рч. Экстале.242855237230Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
179. Эксталь, село бывшее владельческое, дворов 95, жителей 705, волостное правление (уездный город в 25 верстах), церковь православная, школа, фельдш. пункт, земская поч Показать все
Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года
Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
село Эксталь«Тамбов.» п.-т. кон.2323
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Эксталь
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
65267Экстальсело52°36'41°09'N-37-131
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
68640497131с Экстальсело